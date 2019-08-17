Футбол
«Зенит» не смог обыграть «Ахмат»Российская газета 14:48
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Происшествия
Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах
Четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП, произошедшего в Мытищах в субботу.
Обновлено в 15:51
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Футбол
Болельщики «Зенита» почтили память погибшего фаната «Спартака»
Обновлено в 14:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Перми, в результате которого погиб один человек и пострадали по меньшей мере 32.
Обновлено в 15:55
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Кино
О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм
Обновлено в 14:49
Музыка
На Шри-Ланке прошел семинар по политике реформ и открытости в КНР
В столице Шри-Ланки Коломбо прошел международный исторический семинар, посвященный изучению и обсуждению опыта китайской политики реформ и открытости, которой недавно исполнилось 40 лет, сообщает 17 августа Синьхуа.
Обновлено в 13:04
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Игры
Apple начала тестировать Apple Arcade среди сотрудников
Журналистам из 9To5Mac удалось его протестировать. Сейчас компания запустила тестирование Apple Arcade среди сотрудников.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Дагестане ребенок погиб в результате падения автомобиля в пропасть
"В двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть", - добавил собеседник.
Обновлено в 12:26
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Финансы
17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт
Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Певица Ольга Бузова закрыла доступ к своей странице в "Инстаграме" после шквала критики из-за скандального видео.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.
Обновлено в 05:50
Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки
Обновлено в 14:10
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54