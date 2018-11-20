Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов может продолжить свою карьеру в «Зените». По информации Nevasport.ru, 22-летний центральный хавбек рассматривается спортивным департаментом петербургского клуба в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

с чего всё началось

По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.

«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова

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