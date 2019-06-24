Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»Советский спорт 11:02

Стал известен стартовый состав Зенита на контрольный поединок с болгарским Левски.
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«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

Советский спорт11:02

«Зенит» готовится ко второму товарищескому матчу на сборах в Австрии

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56

Азмун, Ригони и Ракицкий — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Левски»

Чемпионат10:57

«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Левски»

Soccer.ru11:23

Азмун и Ракицкий – в старте «Зенита» на товарищеский матч с «Левски»

Спорт-Экспресс10:53

Товарищеский матч. «Зенит» играет с «Левски»

Sports.ru05:00

Черчесов посетит товарищеский матч «Зенита»

Матч ТВ11:59
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Авто

Cadillac назвал цены обновленного седана Cadillac CT6 для России

Обновлено вчера в 01:09
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Культура

«Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября

Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Политика

Лидер Ирана назвал представителей Белого дома «умственно отсталыми»

Глава Ирана Хасан Рухани дал жесткий комментарий на введение США новых санкций против его страны.
Обновлено в 07:50
Политика

В США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле

США по-прежнему допускают военный вариант развития ситуации в Венесуэле, заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, его цитирует РИА Новости.
Обновлено в 11:08
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 10:05
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Политика

Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 09:26
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о потерях украинской армии в Донбассе

Обновлено в 09:10
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Обновлено в 11:39
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Обновлено в 11:20
Здоровье

Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму

В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».
Обновлено в 11:23
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Футбол

«Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию

Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Кировский депутат ради эксперимента бросил в полицейских муляж гранаты

Обновлено в 09:49
Хоккей

На Панарина претендуют «Рейнджерс», «Айлендерс», «Флорида» и «Чикаго»

Что могут предложить «Флорида», «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Чикаго».
Обновлено в 09:30
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
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