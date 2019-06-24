«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»Советский спорт 11:02

Стал известен стартовый состав Зенита на контрольный поединок с болгарским Левски.

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

Шоу-бизнес Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.

Культура «Культурные нормативы» появятся в школьной программе с 1 сентября Школьную программу с 1 сентября дополнят «культурными нормативами», сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам правительственной комиссии по делам несовершеннолетних.

Политика МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Политика Лидер Ирана назвал представителей Белого дома «умственно отсталыми» Глава Ирана Хасан Рухани дал жесткий комментарий на введение США новых санкций против его страны.

Политика В США допустили военный вариант разрешения ситуации в Венесуэле США по-прежнему допускают военный вариант развития ситуации в Венесуэле, заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, его цитирует РИА Новости.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Общество Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Политика Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Здоровье Больше четырех тысяч наркозависимых людей живут в Крыму В Крыму на 1 апреля 2019 года насчитывается больше четырех тысяч граждан, которые живут с диагнозом «синдром зависимости от употребления наркотиков».

Экономика ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Футбол «Спартак» не взял Боккетти на сбор в Австрию Главный тренер «Спартак» Олег Кононов взял на сбор в Австрию 29 футболистов, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.