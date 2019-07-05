Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»Форпост Северо-Запад 06:46
Сине-бело-голубые проведут очередную игру чемпионата России в лазурной форме. В воскресенье, 28 июля, петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
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Происшествия
Навальный госпитализирован из спецприемника
Обновлено в 10:34
Здоровье
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения
Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем.
Обновлено в 11:00
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о молодой женщине, подозреваемой в совершении серии ограблений банков на восточном побережье страны.
Обновлено в 13:01
Политика
В ПАСЕ отреагировали на массовые задержания в Москве
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила обеспокоенность задержаниями участников несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:14
Политика
В Грузии проведут митинг за восстановление отношений с Россией
Организаторы митинга ожидают, что в нём поучаствуют до 30 тыс. человек.
Обновлено в 06:22
Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено в 13:11
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
В Хельсинки на старейшей метеорологической станции страны Кайсаниеми 28 июля зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений – плюс 31,8 градуса.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Футбол
«Анжи» проиграл «Алании» в Кубке России
Завершились четыре матча 1/128 финала Кубка России. Анжи на выезде уступил владикавказской Алании 0:1.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Халл Сити» хочет от «Ньюкасла» 25 млн евро за Боуэна
Полузащитником "Халл Сити" Джарродом Боуэном заинтересовался "Ньюкасл", информирует Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Театры
«Сатирикон» представит премьеру спектакля по пьесе «Мой папа - Питер Пэн» Керен Климовски
Премьерный показ постановки режиссера Нади Кубайлат и актеров театра "Сатирикон" по пьесе "Мой папа - Питер Пэн" Керен Климовски, победившей в драматургическом конкурсе Российского Молодежного Академического театра (РАМТ) "В поисках новой пьесы" в 2018 году, пройдет в воскресенье на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России.
Обновлено в 07:51
Музыка
В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz
Десятый фестиваль Sochi Jazz пройдет с 1 по 4 августа в Сочи, в программе - джазовый парад и выступления мировых звезд, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 04:31
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Космос
Из космоса рой летающих муравьев показался дождевыми облаками
По мнению экспертов, ошибочными массами осадков на самом деле являются рои летающих муравьев, настолько плотные по количеству, что метеоспутники воспринимают их как капли.
Обновлено в 12:41