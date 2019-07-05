Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матче с «Оренбургом»DP.RU 06:14
В стартовый состав "Зенита" для сегодняшнего матча с "Оренбургом" вошли Андрей Лунев, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Алексей Сутормин, Артем Дзюба и Сердар Азмун, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
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