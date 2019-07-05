Сине-бело-голубые проведут очередную игру чемпионата России в лазурной форме. В воскресенье, 28 июля, петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

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«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»

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