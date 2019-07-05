Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Оренбургом»Форпост Северо-Запад 06:46
Сине-бело-голубые проведут очередную игру чемпионата России в лазурной форме. В воскресенье, 28 июля, петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:33, Вашингтон
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