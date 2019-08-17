Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»РИА Новости 10:50
"Зенит" в субботу сыграет на своем поле грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. После пяти туров петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице с 13-ю очками.
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Стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: Ригони впервые в сезоне выйдет с первых минут
Спорт день за днем11:30
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье завершил карьеру.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло
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В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
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Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
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На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
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Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
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Энергетика
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Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Культура
Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли
Обновлено в 11:00
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах
Обновлено 15 августа в 12:54
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Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти
Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
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Обновлено в 11:59
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Политика
ГТС Украины подготовлена к остановке транзита газа из России
Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
Обновлено 15 августа в 08:30
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Обновлено в 10:40
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Политика
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Обновлено вчера в 11:48
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23