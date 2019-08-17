Футбол

Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»РИА Новости 10:50

"Зенит" в субботу сыграет на своем поле грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. После пяти туров петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице с 13-ю очками.
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В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших.
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Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
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Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле

Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено 15 августа в 12:54
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Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Компания Virgin Galactic показала новый космопорт

Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
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Изрезанный труп найден на заброшенной остановке в Ленобласти

Труп с многочисленными ножевыми ранениями был найден на заброшенной остановке в Ленобласти.
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
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Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
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Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
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Минимальный размер оплаты труда повысят

В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
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Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

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Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии

Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
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