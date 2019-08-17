"Зенит" в субботу сыграет на своем поле грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. После пяти туров петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице с 13-ю очками.

Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»

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