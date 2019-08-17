Футбол
«Зенит» потерял Малкома и ДриуссиВести.Ru 07:55
Самый дорогой футболист российской премьер-лиги Малком не сможет помочь "Зениту" в ближайшие три-четыре недели. Также получил травм еще один игрок чемпионов России – Себастьян Дриусси. Бразилец и аргентинец получили травмы в игре с "Динамо".
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
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Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Число жертв пожара в одесском отеле выросло до девяти
На месте пожара в отеле "Токио стар" в Одессе спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.
Обновлено в 08:27
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Происшествия
Специалисты Airbus осмотрели аварийно севший А321 в Подмосковье
Сотрудники компании Airbus начали осмотр лайнера А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
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Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
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Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
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Обновлено вчера в 20:44
Авто
Новый Ford EcoSport выпустят с помощью китайских специалистов
В июне текущего года в линейку Ford вернулась модель Puma, и существовала вероятность, что она вытеснит из гаммы бренда кроссовер EcoSport.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
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Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
Обновлено в 06:25
Происшествия
На заброшенной остановке под Лугой нашли изрезанный труп
Около десяти часов утра 16 августа у заброшенной остановки общественного транспорта на 126-м км автодороги «Павлово — Луга» был обнаружен истерзанный труп мужчины.
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СМИ сообщили о планах отдать земли горных курортов в Сочи заповеднику
Минприроды занимается подготовкой обновленной версии положения «О Сочинском национальном парке», которое сможет перевести в заповедные часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма.
Обновлено в 01:47