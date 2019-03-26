Футбол
«Зенит» назвал сроки восстановления КузяеваМР7.ру 07:19
По словам представителей сине-бело-голубых, футболист сможет выйти на поле через 6−8 недель. Днем 26 марта футбольный клуб «Зенит» назвал сроки восстановления полузащитника Далера Кузяева, который получил травму в матче отборочного турнира к Евро-2020 с командой Бельгией.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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