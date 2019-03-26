«Зенит» назвал сроки восстановления КузяеваМР7.ру 07:19

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Политика В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Политика Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

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