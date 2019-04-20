Футбол

«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»Фонтанка.Ру 13:00

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд

Кубанские новости13:19

Дзюба впервые за полгода забил за «Зенит»! Огненный матч в Краснодаре. Live

Матч ТВ13:46

«Краснодар» – «Зенит» – 1:1. Игнатьев сравнял счет

Sports.ru07:30

«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс12:41

«Краснодар» – «Зенит». Классон, Дзюба, Игнатьев и Азмун выйдут в стартовых составах

Бомбардир.ру12:40

«Краснодар» — «Зенит»: Игнатьев начнёт встречу в старте, Ари — на скамейке

Чемпионат12:43

Семак говорил, что Дзюба забьет в РПЛ, когда это будет важнее всего. Матч в Краснодаре – самый важный

Спорт день за днем02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Обновлено в 14:51
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео

Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Политика

На Украине официально наступил день тишины

Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Корабли ВМС РФ примут участие в китайском военном параде в Циндао

Помимо китайских кораблей в мероприятии собираются принять участие судна из других стран, включая Российскую Федерацию, Индию и Вьетнам.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии

Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как приобрести новое авто по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 06:58
Экономика

Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ

Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Кино

На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью

Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Политика

Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал желание США задержатся на Украине надолго и продолжать помогать стране.
Обновлено в 11:43
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз

Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Единоборства

Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом

Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Футбол

Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
Обновлено в 09:10
Наука

Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов

Обновлено 18 апреля в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное