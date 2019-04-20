Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»Фонтанка.Ру 13:00
Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
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Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Политика
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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Политика
На Украине официально наступил день тишины
Сегодня, 20 апреля официально наступил день тишины в канун второго тура выборов главы государства, когда запрещено проводить всякую агитацию за того или иного кандидата в президенты Запрет касается всех видов агитации: в день тишины не показываются предвыборные ролики по телевидению, не распространяются газеты и листовки, не проводятся дебаты и встречи с избирателями.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Корабли ВМС РФ примут участие в китайском военном параде в Циндао
Помимо китайских кораблей в мероприятии собираются принять участие судна из других стран, включая Российскую Федерацию, Индию и Вьетнам.
Обновлено в 03:26
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Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии
Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.
Обновлено в 14:28
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как приобрести новое авто по цене дешевле рыночной.
Обновлено в 06:58
Экономика
Мутко сообщил, что Северная Осетия выполняет все обязательства перед Минфином РФ
Правительство Северной Осетии выполняет все обязательства по договоренностям, заключенным с Министерством финансов РФ.
Обновлено в 09:47
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Кино
На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»
Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1.
Обновлено в 14:04
Политика
Депутат Слуцкий объяснил стремление США остаться на Украине
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал желание США задержатся на Украине надолго и продолжать помогать стране.
Обновлено в 11:43
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Противостояние Мустафаева и Физиева открыло UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:53
Футбол
Определились номинанты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ
Названа шестерка футболистов, претендующих на приз лучшему молодому игроку сезона в Англии.
Обновлено в 09:10
Наука
Создан экологически чистый материал для замены охлаждающих газов
Обновлено 18 апреля в 08:02