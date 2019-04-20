«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»Фонтанка.Ру 13:00

Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.

Спорт день за днем

«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»

Спорт день за днем

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