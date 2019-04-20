Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»Петербургский дневник 13:09

Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара». На поле с первых минут появятся Вильмар Барриос и Себастьян Дриусси, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. На ворота «Зенита» встанет Андрей Лунев.
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«Краснодар» и «Зенит» назвали составы на матч 24-го тура РПЛ

Матч ТВ12:54

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

РИА Новости13:13

Стали известные стартовые составы на матч «Краснодар» — «Зенит»

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«Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы команд

Кубанские новости13:19

«Краснодар» — «Зенит»: Игнатьев начнёт встречу в старте, Ари — на скамейке

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«Зенит» назвал стартовый состав на игру с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс12:41

«Краснодар» – «Зенит». Классон, Дзюба, Игнатьев и Азмун выйдут в стартовых составах

Бомбардир.ру12:40
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Суд приступил к рассмотрению иска о снятии Зеленского с выборов

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Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в Краснодаре

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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

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Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

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Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
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Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
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Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Футбол

Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:2).
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20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
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Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Общество

В мире не хватает более 23 миллионов женщин

Соотношение женщин и мужчин нарушено в 12 странах. Наиболее ярко такое явление выражено в Индии и Китае.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
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«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
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США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен

Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
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В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
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Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов

35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
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Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

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23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

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Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу

18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»

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УАЗ «Пикап» стал самым популярным пикапом в России

Обновлено в 09:35
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