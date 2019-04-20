Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»Петербургский дневник 13:09
Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара». На поле с первых минут появятся Вильмар Барриос и Себастьян Дриусси, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. На ворота «Зенита» встанет Андрей Лунев.
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