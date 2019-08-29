Футбол
МР7.ру«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
Пресс-служба петербургского «Зенита» изменила сегодня, 28 августа, описание клуба на англоязычной странице в Twitter. Это было сделано перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. «Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
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Политика
Осипов сообщил Путину о низком районном коэффициенте в Забайкалье
Глава Забайкалья Александр Осипов 29 августа рассказал президенту России Владимиру Путину о низком районном коэффициенте в нашем регионе при "суровом климате", "якутских морозах".
Заб.Ру 07:35
Политика
Гончарук прибыл на встречу Зеленского с депутатами «Слуги народа»
Заместитель председателя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук присутствует на встрече Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии «Слуга народа», которая проходит вечером 28 августа.
REGNUM вчера в 11:52
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Redmi TV
MobiDevices 05:41
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Автоспорт
Гран-при России «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября
Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».
News.ru 07:31
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 02:52
Общество
В столице нашли уникальный крест с изображением Сергия Радонежского
Во время раскопок в районе Китайгородского проезда в центре Москвы нашли нательный 9-сантиметровый деревянный крест с изображением преподобного Сергия Радонежского.
Российская газета 03:42
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Авто
Гибридную модель Porshe тестируют на вулканах и бездорожье Камчатки
«Объясняя, почему именно Камчатка выбрана для презентации гибридной модели Porshe, организаторы акции отметили, что наш полуостров хорошо известен во всем мире как край уникальный, в определенном смысле знаковый, посетить который стремятся тысячи российских и зарубежных туристов», - сообщили в Корпорации развития.
Камчатка-Информ 01:18
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Владимир Хубулов продолжит карьеру в «Зените». Клубы заключили арендное соглашение до конца сезона.
Sportbox.RU 07:03
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Финансы
Официальный курс евро на пятницу вырос на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 29,75 копейки - до 73,9558 рубля, курс доллара увеличился на 33,44 копейки - до 66,7471 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:06
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Влад Соколовский признался Рите Дакоте в нежных чувствах
На концерте Риты Дакоты Влад Соколовский совершил весьма неожиданный поступок. Певец публично признался своей бывшей жене в нежных чувствах.
Территория новостей 07:39
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус с учителями
Российская газета 05:40
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Армия и оружие
Кибератака США уничтожила важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Сусанин 01:42
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27