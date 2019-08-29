Футбол

МР7.руМР7.ру«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов

Пресс-служба петербургского «Зенита» изменила сегодня, 28 августа, описание клуба на англоязычной странице в Twitter. Это было сделано перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. «Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
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«Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов». «Зенит» изменил свое описание в Twitter

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