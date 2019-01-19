Футбол

«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБНева Спорт вчера в 12:03

У ЦСКА 15 очков набрал Серхио Родригес. После 14 матчей московские армейцы идут на первом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Димитриса Итудиса потерпела первое поражение в чемпионате и одержала 13 побед.
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Рейнольдс: В матче с ЦСКА у меня неплохо получались данки — сами видели

Нева Спортвчера в 18:30

«Зенит» — ЦСКА — 93:86. Единая лига ВТБ, 20 января

Чемпионатвчера в 13:35

Джален Рейнольдс: «Это была лучшая игра, но нам еще многое нужно менять»

Матч ТВвчера в 14:22

«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ за 21 матч

Спорт-Экспрессвчера в 12:07

Жоан Пласа: Верю не в магию «Юбилейного», а в своих игроков

Советский спортвчера в 13:36

Единая лига ВТБ. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение, «Химки» обыграли «Цмоки-Минск»

Sports.ruвчера в 00:56

«Зенит» - ЦСКА: центральный матч дня

Все про Спорт ру19 января в 15:12
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 11:34
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Закат красной Суперлуны в городах мира. Трансляция завершена

Обновлено вчера в 23:24
Экономика

Борцы с бедностью заявили об удвоении числа миллиардеров за 10 лет

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их состояние ежегодно увеличивается на $900 млрд или почти на $2,5 млрд в день.
Обновлено в 00:13
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке началось извержение "молчавшего" больше года вулкана Безымянный. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:35
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Москве теплоход столкнулся с причалом

Теплоход "Бьюти" столкнулся с причалом Софийской набережной в Москве из-за льдины, попавшей под рулевое устройство, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 00:00
Транспорт

ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке

В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Израиль нанес по Сирии еще один удар

Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В Новосибирске задержали вылет самолета из-за неудачной подачи трапа

Вылет самолета авиакомпании "Победа" из Новосибирска в Москву утром в понедельник задержали из-за небольшого повреждения краски на самолете поданным к нему трапом, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую Лавру

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал, как Украина может Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Общество

Малоимущей семье в Таганроге выдали 47,5 рубля пособия

Управление социальной защиты Таганрога выдало многодетной малоимущей семье, в которой только один родитель, пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты

Руководители «Руспродсоюза», «Русбренда» и других ассоциаций поставщиков отметили, что крупные сети, получая от производителей скидки объемом в 30−50%, перепродают затем продукты оптом мелким магазинам.
Обновлено в 00:12
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 28 лет

Темпы экономического роста Китая в 2018 году составили 6,6%, сообщается на сайте Государственного статистического управления КНР.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 11:56
Авто

Представлена полноразмерная копия Lego Chevrolet Silverado Trail

Компания Chevrolet совместно с Lego собрали из конструктора копию автомобиля Silverado в преддверии выхода «Лего: Фильм 2». При сборке машины было потрачено 334 544 детали.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя

Федоров был задержан оперативниками ФСБ с поличным при даче взятки.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

Население Китая выросло до 1,395 млрд человек

В 2018 году население Китая увеличилось на 5,3 млн человек и составило 1,395 млрд, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей

В центре Москвы мужчина смог дать отпор преступникам, которые вымогали у него крупную денежную сумму, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Директор китайской школы обязал детей танцевать на переменах

Обновлено вчера в 20:24
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Одобрен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали

Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.
Обновлено вчера в 17:35
Авто

«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено вчера в 09:52
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено вчера в 11:15
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено вчера в 10:54
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине, а также в ряде европейских стран, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Обновлено вчера в 21:34
Общество

Синоптики рассказали о морозах до минус 20 градусов в Москве

В течение недели в Москве ожидаются сильные морозы до минус 20 градусов.
Обновлено вчера в 23:52
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