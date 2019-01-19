Футбол
«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБНева Спорт вчера в 12:03
У ЦСКА 15 очков набрал Серхио Родригес. После 14 матчей московские армейцы идут на первом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда Димитриса Итудиса потерпела первое поражение в чемпионате и одержала 13 побед.
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Единая лига ВТБ. «Зенит» нанес ЦСКА первое поражение, «Химки» обыграли «Цмоки-Минск»
Sports.ruвчера в 00:56
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