«Зенит» намерен выручить за Ригони 15 млн долларов78.ru 00:55

«Зенит» хочет получить за аргентинца 15 млн долларов, что на 5 млн больше, чем сами сине-бело-голубые заплатили аргентинскому «Индепендьенте» два года назад. Первую часть минувшего сезона Ригони провёл в итальянской «Аталанте», где в 12 матчах забил три мяча.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Авто Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.

Культура Актриса Ян Гэ: если я выкрутилась в России — сможете и вы! В интервью РИА Новости актриса и режиссер рассказала, чем русские женщины лучше китайских, правда ли, что еда может заменить секс, зачем нужна дублерша ног и как снять полнометражный фильм за 15 дней.

Космос Ученые рассказали о марсианской молнии Исследователи космического пространства рассказали, что если на Красной планете и бывает молния, то она более слабая и менее частая, чем на Земле.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Здоровье Чем опасен фастфуд для детей, рассказали ученые Постоянное питaние фaстфудом опaсно и может привести к проблемaм со здоровьем.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Общество Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы На минувшей неделе китайские чиновники провели встречи с представителями американских компаний Dell и Microsoft.

Армия и оружие WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Футбол Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020 Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Единоборства Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.

Происшествия Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве» Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Игры Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.

Шоу-бизнес Бузова прибыла на вручение премии Муз-ТВ вместе с верблюдами Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине, который несли несколько «рабов».