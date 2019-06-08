Футбол

«Зенит» намерен выручить за Ригони 15 млн долларов78.ru 00:55

«Зенит» хочет получить за аргентинца 15 млн долларов, что на 5 млн больше, чем сами сине-бело-голубые заплатили аргентинскому «Индепендьенте» два года назад. Первую часть минувшего сезона Ригони провёл в итальянской «Аталанте», где в 12 матчах забил три мяча.
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«Зенит» хочет получить за Ригони 15 млн долларов

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«Зенит» намерен выручить за Ригони 15 млн долларов

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