Футбол
«Зенит» намерен выручить за Ригони 15 млн долларов78.ru 00:55
«Зенит» хочет получить за аргентинца 15 млн долларов, что на 5 млн больше, чем сами сине-бело-голубые заплатили аргентинскому «Индепендьенте» два года назад. Первую часть минувшего сезона Ригони провёл в итальянской «Аталанте», где в 12 матчах забил три мяча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» просит за Ригони 15 млн долларов у мексиканского и аргентинских клубов
Sport24.ruвчера в 13:02
«Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт»: Модрич рассказал, за кого бы хотел играть
Евро-футбол.ру06 июня в 17:31
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:33, Ашберн
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Обновлено вчера в 16:15
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.
Обновлено в 00:35
Культура
Актриса Ян Гэ: если я выкрутилась в России — сможете и вы!
В интервью РИА Новости актриса и режиссер рассказала, чем русские женщины лучше китайских, правда ли, что еда может заменить секс, зачем нужна дублерша ног и как снять полнометражный фильм за 15 дней.
Обновлено в 01:00
Космос
Ученые рассказали о марсианской молнии
Исследователи космического пространства рассказали, что если на Красной планете и бывает молния, то она более слабая и менее частая, чем на Земле.
Обновлено 06 июня в 16:37
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 16:21
Здоровье
Чем опасен фастфуд для детей, рассказали ученые
Постоянное питaние фaстфудом опaсно и может привести к проблемaм со здоровьем.
Обновлено вчера в 14:00
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:35
Общество
Китай намекнул американским Dell и Microsoft на возможные проблемы
На минувшей неделе китайские чиновники провели встречи с представителями американских компаний Dell и Microsoft.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
WSJ: оборонная «корпорация-гигант» может появиться в США
Американские компании военно-промышленного комплекса Raytheon и United Technologies (UTC) могут объединиться и превратиться в "корпорацию-гиганта".
Обновлено в 02:08
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 04:45
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020
Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Сын Алибасова объяснил отравление отца суетливым характером
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Бузова прибыла на вручение премии Муз-ТВ вместе с верблюдами
Известная телеведущая и певица Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премии Муз-ТВ на паланкине, который несли несколько «рабов».
Обновлено вчера в 03:59
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено вчера в 23:37