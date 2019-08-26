Футбол
Матч ТВ«Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»
«Зенит» и «Порту» обсуждают возможный трансфер защитника Йордана Осорио. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустямян.
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Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову на старте US Open
Газета.Ru 02:14
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Известия вчера в 08:20
Происшествия
Количество отравившихся в ресторанах Якутска достигло 45 человек
Московский Комсомолец вчера в 22:35
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
РИА Новости 01:48
Футбол
Черчесов огласил список сборной на отбор Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru вчера в 09:27
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Кино
«Легенда №17» стала самой популярной российской кинолентой XXI века
Фильм Николая Лебедева «Легенда №17» стал самой популярной российской кинолентой XXI века.
Культуромания 01:21
Происшествия
Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild.
РБК вчера в 16:39
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат вчера в 19:15
Политика
Владимир Путин посетит Казань в день закрытия WorldSkills 2019
Президент России Владимир Путин посетит столицу Татарстана в день закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.
Татар-информ вчера в 07:50
Здоровье
Психиатры заступились за антидепрессант, который силовики считают наркотиком
Антидепрессант бупропион не является наркотиком. Соответствующее заключение подготовило Российское общество психиатров.
Уралинформбюро 02:14
Общество
Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время
Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском вчера в 20:55
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Происшествия
При пожаре в монастыре в центре Москвы никто не пострадал
Пострадавших при пожаре в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:10
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым
Газета.Ru вчера в 16:52
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва вчера в 09:28
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:12