«Зенит» и «Порту» обсуждают возможный трансфер защитника Йордана Осорио. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустямян.

Спорт день за днем

Происшествия Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Происшествия В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.

Футбол Черчесов огласил список сборной на отбор Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Происшествия Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.

Происшествия Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild.

Футбол Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

Политика Владимир Путин посетит Казань в день закрытия WorldSkills 2019 Президент России Владимир Путин посетит столицу Татарстана в день закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan.

Здоровье Психиатры заступились за антидепрессант, который силовики считают наркотиком Антидепрессант бупропион не является наркотиком. Соответствующее заключение подготовило Российское общество психиатров.

Общество Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.

Экономика Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.

Политика Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.

Происшествия При пожаре в монастыре в центре Москвы никто не пострадал Пострадавших при пожаре в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Здоровье Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон» Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.