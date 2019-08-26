«Зенит» и «Порту» обсуждают возможный трансфер защитника Йордана Осорио. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустямян.

Спорт день за днем

Хоккей Панарин показал перстни чемпиона Коркинского хоккея Напомним, что «Рейнджерс» подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарплатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.

Армия и оружие Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.

Общество Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом состоянии Андрей Разин подтвердил информацию о том, что Михаил Горбачев оказался в критическом состоянии.

Происшествия Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле.

Здоровье Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.

Политика Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Теннис Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге US Open Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата США, уступив британке Йоханне Конте, - 1/6, 6/4, 2/6.

Армия и оружие Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны» Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.

Происшествия Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100 Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Политика МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.

Футбол Станислав Черчесов объяснил состав сборной России Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном.

Финансы Бюджет Санкт-Петербурга увеличится на 12% в следующем году Дефицит сократится до 23,2 млрд рублей. В этом году доходы городского бюджета равны 591,8 млрд рублей.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Гаджеты Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.

Авто Китайская марка GAC запустила продажи дешевого аналога Toyota Camry Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.

Кино Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".