Футбол
Матч ТВ«Зенит» намерен приобрести защитника «Порту»
«Зенит» и «Порту» обсуждают возможный трансфер защитника Йордана Осорио. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустямян.
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Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Ведомости 12:53
Хоккей
Панарин показал перстни чемпиона Коркинского хоккея
Напомним, что «Рейнджерс» подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарплатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.
Спорт-Экспресс 11:57
Армия и оружие
Скрытную переброску атомных подлодок показали на видео
В ходе учений были отработаны действия по скрытному выводу атомных подводных лодок из мест базирования.
LentaChel.ru 08:00
Общество
Андрей Разин: Михаил Горбачев находится в критическом состоянии
Андрей Разин подтвердил информацию о том, что Михаил Горбачев оказался в критическом состоянии.
Дни24 10:39
Происшествия
Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание
Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле.
Известия 10:53
Здоровье
Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава
Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 10:37
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Политика
Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Теннис
Дарья Касаткина потерпела поражение в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата США, уступив британке Йоханне Конте, - 1/6, 6/4, 2/6.
GoTennis.ru 13:19
Армия и оружие
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны»
Ливан может расценить атаки израильских беспилотников как "объявление войны", заявил президент Мишель Аун на встрече со спецпосланником ООН Яном Кубишем.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100
Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова
Вести.Ru 12:37
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
RT на русском 04:27
Политика
МИД Абхазии прокомментировал протестное заявление Грузии
Даур Кове Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа внешнеполитическое ведомство Грузии заявило, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры для их приостановки.
REGNUM вчера в 09:40
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Станислав Черчесов объявил список игроков, вызванных в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном.
Чемпионат 08:00
Финансы
Бюджет Санкт-Петербурга увеличится на 12% в следующем году
Дефицит сократится до 23,2 млрд рублей. В этом году доходы городского бюджета равны 591,8 млрд рублей.
Народные новости 09:32
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
RT на русском 05:25
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Гаджеты
Dell представила два новых ноутбука под управлением Chrome OS
В ноутбуке трансформере установлен 13,3-дюймовый дисплей разрешением Full HD, а в классической модели диагональ экрана составляет 14-дюймов и он будет доступен в разрешении HD и Full HD, причем при максимальном разрешении дисплея будет использоваться сенсорная матрица.
Astera 12:49
Авто
Китайская марка GAC запустила продажи дешевого аналога Toyota Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Тарантас Ньюс вчера в 15:05
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Известия вчера в 22:06
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Российская газета 00:42
Кино
Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма
Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство в ближайшие годы не будет использовать российские "Союзы" для доставки астронавтов на МКС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Газета.Ru 11:24