Футбол
«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина
«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес КарпинаЧемпионат07:07
Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак». КДК принял решение наказать петербургский клуб за поведение фанатов штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Чемпионат07:07
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