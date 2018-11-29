Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина
Чемпионат
07:07

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак». КДК принял решение наказать петербургский клуб за поведение фанатов штрафом в размере 100 тыс. рублей.
Чемпионат07:07

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«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Матч ТВ06:59

«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями Советов»

Sportbox.RU06:59

«Спартак» оштрафован за нецензурные выкрики фанатов в адрес Глушакова

Газета.Ru06:38

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Чемпионат07:07

КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 100 тысяч рублей, «Локомотив» — на 50 тысяч»

Sport24.ru06:34

«Зенит» раскошелился из-за фанатов. Они оскорбляли Карпина

Спорт день за днем06:33

«Зенит» оштрафован за скандирования фанатами в адрес Карпина

Спорт-Экспресс06:02
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Футбол

«МЮ» воспользовался опцией продления контракта с де Хеа

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта с голкипером Давидом де Хеа на сезон.
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Футбол

Болельщики «Спартака» запустили флешмоб против Глушакова

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» запустило флешмоб против нахождения в клубе капитана Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:17
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 09:14
Футбол

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в матче со «Спартаком»

Обновлено в 08:55
Футбол

Неймар: «Не был на все 100% готов к матчу с „Ливерпулем“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу команды в матче с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:02
Футбол

УЕФА открыл дело против ЦСКА после матча ЛЧ с «Викторией»

Обновлено в 09:17
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 08:53
Футбол

«Урал»: Погребняк приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Форвард «Урала» Павел Погребняк начал заниматься по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Реал» нацелился на Эриксена, «Тоттенхэм» требует € 250 млн за игрока

Президент «шпор» Дэниел Леви дал понять, что не намерен отпускать игрока меньше чем за € 250 млн.
Обновлено в 08:54
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:52
Футбол

Алькантара вернулся к тренировкам «Баварии»

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам команды после травмы, полученной месяц назад в матче Кубка Германии против "Редингхаузена".
Обновлено в 07:46
Футбол

Скончался бронзовый призёр Олимпиады 1976 года Матвиенко

Бывший защитник сборной СССР по футболу и киевского «Динамо» Виктор Матвиенко умер в возрасте 70 лет.
Обновлено в 08:27
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