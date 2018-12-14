Футбол

«Зенит» начнет подготовку к весенней части сезона 12 января
РИА Новости
06:52

Футболисты "Зенита" выйдут из отпуска и начнут подготовку к весенней части сезона 12 января, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. Как отмечается, с 12 по 14 января команда будет проходить медосмотр, а 15 января вылетит в Катар на первый сбор, который продлится до 28 января.
РИА Новости06:52

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Газета.Ru07:40

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:00, Ашберн
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