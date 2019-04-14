Футбол

«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающимиSportbox.RU 08:25

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».
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«Зенит» разгромил «Анжи» и увеличил отрыв от второго места до 6 очков

Спорт-Экспресс11:18

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Газета.Ru08:39

РПЛ. «Зенит» разгромил «Анжи»

Бомбардир.ру11:18

«Зенит» — «Анжи»: Дзюба, Азмун и Дриусси — в атаке хозяев

Чемпионат08:18

«Зенит» с благодарностью принял подарки от конкурентов. Команда Семака забила 5 голов «Анжи». Видео

Матч ТВ09:20

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Анжи»

Мойка7808:26

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Анжи»

Петербургский дневник08:42
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дема

Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Кино

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере

Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол

«Ростов» – «Спартак». Зе Луиш получил травму и покинул поле

На 38-й минуте встречи форвард гостей Зе Луиш получил травму и покинул поле.
Обновлено в 13:00
Музыка

Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Религия

Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке

Обновлено в 11:53
Экономика

Publicis приобрела маркетинговое агентство Epsilon за $4,4 млрд

Один из крупнейших рекламных холдингов мира Publicis Groupe объявил в воскресенье о покупке американского цифрового маркетингового агентства Epsilon.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Хоккей

Женская сборная России проиграла Канаде в матче за бронзу ЧМ

Обновлено в 11:21
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Авто

Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже

Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Гаджеты

Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис

Источники издания Billboard рассказали, что Amazon ведёт переговоры с партнёрами о запуске бесплатного музыкального сервиса.
Обновлено в 04:21
Культура

Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой

Обновлено в 11:12
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Футбол

«Краснодар» потерял очки в игре с «Динамо»

В матче 23-го тура российской премьер-лиги московское «Динамо» дома сыграло вничью против «Краснодара» со счетом 1:1. В составе москвичей единственный мяч забил Евгений Марков на 77-й минуте с передачи Жоаозиньо.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича, пишут СМИ

Мира Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умерла в России в возрасте 76 лет.
Обновлено в 13:04
Политика

Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами

Северная Корея заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца

Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально разведены

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014 году спустя восемь лет романа.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения

На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
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