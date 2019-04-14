«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающимиSportbox.RU 08:25

Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч 23-го тура РПЛ против «Анжи».

«Зенит» начнет матч с «Анжи» с тремя нападающими

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