Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

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