Петербургский «Зенит» начал матч с московским «Локомотивом» матч за Суперкубок России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин.

«Зенит» начал матч с «Локомотивом» за Суперкубок России

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