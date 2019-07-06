Футбол

«Зенит» начал матч с «Локомотивом» за Суперкубок РоссииНева Спорт 06 июля в 12:00

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, 6 июля
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Петербургский «Зенит» начал матч с московским «Локомотивом» матч за Суперкубок России. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин.
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