Футбол

«Зенит» уступил «Локомотиву» в матче за Суперкубок РоссииНевские Новости 06 июля в 14:23

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, 6 июля
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
"Зенит" уступил "Локомотиву" в матче за Суперкубок России со счетом 2:3. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, столичная команда нанесла поражение сине-бело-голубым и в третий раз в своей истории завоевала Суперкубок России по футболу.
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