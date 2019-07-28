Футбол

«Зенит» набрал тысячу очков в РПЛФорпост Северо-Запад 12:39

Оренбург — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
1′
Сердар Азмун
Андрей Малых
Георгий Зотов
46′
Савелий Козлов
54′
55′
Артем Дзюба
65′
Артем Дзюба
Андреа Чуканов
Джоэл Фамейе
65′
69′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Артем Кулишев
Артем Галаджан
69′
72′
Денис Терентьев
Эмануэль Маммана
78′
Алексей Сутормин
78′
Артем Дзюба
Юрий Жирков
80′
Вильмар Барриос
Александр Довбня
89′
В воскресенье, 28 июля, стало известно, что петербургский «Зенит» набрал тысячу очков в Российской премьер-лиге после того, как обыграл «Оренбург». https://twitter.com/rfpl/status/1155463480679514112 Ранее такого результата добился только ЦСКА. У московского клуба на счету 1031 очко.
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