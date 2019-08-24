Футбол

«Зенит» на выезде сыграет с «Уфой»Нева Спорт 23 августа в 21:41

Уфа — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Андрей Козлов
Ловро Бизяк
26′
35′
Магомед Оздоев
46′
Александр Ерохин
Даниил Фомин
53′
Каталин Карп
53′
63′
Александр Ерохин
Далер Кузяев
Данила Емельянов
Оливье Тилль
66′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
Алексей Сутормин
Александр Беленов
76′
Даниил Фомин
79′
83′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
Джемал Табидзе
Павел Аликин
85′
88′
Бранислав Иванович
90′+1′
Ярослав Ракицкий
«Зенит» в рамках седьмого тура РПЛ сыграет гостевой матч с «Уфой».
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