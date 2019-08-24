«Зенит» в рамках седьмого тура РПЛ сыграет гостевой матч с «Уфой».

«Зенит» на выезде сыграет с «Уфой»

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Происшествия NASA заявило о «первом преступлении в космосе» Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

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Происшествия В Берлине задержан подозреваемый в убийстве грузина гражданин РФ В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин, сообщила в твиттере прокуратура Берлина в субботу.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Происшествия В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».

Армия и оружие Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.

Культура Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine Рэпер Оксимирон прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine, об этом он объявил со сцены во время выступления на Booking Machine Festival.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

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Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

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Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

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Общество Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.

Здоровье Наболело: кузбассовцев некому лечить В редакцию ВашГород.ру поступает много жалоб от жителей Кемеровской области на тотальную нехватку врачей.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Начало гимна тогда изменили на: «Еще не умерла Украины и слава, и воля». В первоначальной редакции гимна оказалась ошибка, отметил Кравчук.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Политика Французский перевозчик отказался от использования Севморпути Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.

Армия и оружие Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей Маневры получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", их задачей является отработка способов защиты территорий в акватории, "в том числе и островов Токто", подчеркнул источник агентства.