«Зенит» в рамках седьмого тура РПЛ сыграет гостевой матч с «Уфой».

«Зенит» на выезде сыграет с «Уфой»

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Политика Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Авто Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.

Происшествия Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Экономика Reuters: ВТБ попросил государство помочь в создании зернового холдинга Глава ВТБ Андрей Костин написал президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил поддержки со стороны государства в создании вертикально-интегрированного зернового холдинга.

Шоу-бизнес «Красавица-разбойница»: Бондарчук в эффектном наряде произвела фурор Популярная модель Светлана Бондарчук приняла участие в фотосессии. Поклонники пришли в восторг от наряда звезды.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Технологии В США ввели штрафы за запуск вооруженных дронов Someone decided to use a drone with a flamethrower to clear debris from power lines and now my life is complete pic.twitter.com/rVJKgrlbLK — Jon Levine (@LevineJonathan) June 19, 2018 Как сообщает VC, данная мера введена в связи с тем, что в июле 2019 года компания Throwflame открыла в США продажи огнеметов для дронов TF-19 WASP.

Происшествия В степи под Астраханью потерялся португалец В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Шоу-бизнес Дочь Михаила Галустяна попросила у родителей брата Пользователи Сети прокомментировали ролик, отметив, что мечты сбываются и родителям стоит решить этот вопрос.А ещё не так давно многие издания писали о том, что семья юмориста разводится.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.