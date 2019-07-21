Футбол
«Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках РПЛНевские Новости 02:48
Сегодня, 21 июля, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с дебютантом РПЛ — клубом «Сочи». Матч второго тура российской Премьер-Лиги пройдет в гостях на стадионе «Фишт». Отметим, что команды встретятся впервые в истории.
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Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине
На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Кино
Медведев поздравил Дробышеву с 80-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил артистку театра и кино Нину Дробышеву с 80-летием.
Обновлено в 05:05
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:14
Общество
В России назвали наименее востребованные профессии
Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Рады
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе
В Сковородинском районе Амурской области легковой автомобиль провалился в промоину на шоссе.
Обновлено в 07:35
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Данас»
Приморский Гидрометцентр сообщил об усилении влияния тайфуна "Данас" на юге и юго-западе региона.
Обновлено в 07:31
Авто
В Германии выпустили Fiat Ducato с гамаком на крыше
Немецкое тюнинг-ателье Sunlight сделало из Fiat Ducato универсальный фургон для путешествий и активного отдыха.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Кино
[SDCC 2019] Показан трейлер мультфильма Харли Квинн
По сюжету Харли Квинн расстается с Джокером, выходит из команды и объединяется с Poison Ivy и всяким сбродом, не состоящим в других бандах, в том числе с Catwoman и Scarecrow.
Обновлено в 04:10
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Шубская блистала на свадьбе в Монако в изумрудном платье Roberto Cavalli
Для торжественной церемонии жена Овечкина надела роскошное длинное платье по фигуре от Roberto Cavalli изумрудного цвета, дополнив свой элегантный образ изящными украшениями и сверкающим светлым клатчем.
Обновлено в 08:32