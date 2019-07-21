Сегодня, 21 июля, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграет с дебютантом РПЛ — клубом «Сочи». Матч второго тура российской Премьер-Лиги пройдет в гостях на стадионе «Фишт». Отметим, что команды встретятся впервые в истории.

«Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках РПЛ

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