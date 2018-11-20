Футбол

«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов
Матч ТВ
14:01

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Зенита». Следующий матч «Зенит» проведет 24 ноября против самарской «Новы». Эта встреча была дебютной в ЛЧ для коллектива с берегов Невы.
Матч ТВ14:01

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Волейбольный «Зенит» обыграл французский «Шамон»

Neva.Today14:51

«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов

Sportbox.RU14:01

«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов

Матч ТВ14:01

Волейбольный «Зенит» начал выступление в Лиге чемпионов с победы

Телеканал Санкт-Петербург14:42

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Шомон» в стартовом матче ЛЧ

РИА Новости14:31

Питерский «Зенит» одолел «Шомон» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Чемпионат13:55

Питер добрался до Лиги чемпионов. Теперь волейбольной

Спорт-Экспрессвчера в 16:00
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Футбол

Российские болельщики разгромили шведских фанатов в товарищеском матче

Болельщики сборных Швеции и России провели товарищескую встречу перед матчем группового этапа Лиги наций между национальными командами.
Обновлено в 15:16
Футбол

Бразилия — Камерун 1:0 (2-й тайм)

26-летний форвард был заменен на 8-й минуте этой встречи из-за мышечной травмы. Вместо Неймара на поле появился нападающий Ришарлисон.
Обновлено в 15:27
Футбол

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018

Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 15:30
Футбол

«Милан» подтвердил переговоры по трансферу Ибрагимовича

Спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что клуб ведет переговоры по трансферу Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 14:42
Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено в 15:28
Футбол

Турция и Украина сыграли вничью в товарищеском матче

20 ноября в Анталье состоялся товарищеский матч между сборными Турции и Украины. Встреча завершилась безголевой ничьей — 0:0.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником

Обновлено в 14:32
Футбол

Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Обновлено в 14:52
Футбол

Агент Влашича назвал цену на игрока

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол

Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:31
Футбол

Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
Футбол

Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 14:34
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
Футбол

Коста вернулся в общую группу «Атлетико» перед игрой с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста вернулся в общую группу в преддверии матча с «Барселоной».
Обновлено в 13:31
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