«Зенит» на своем поле забил пять безответных мячей «Анжи»Neva.Today вчера в 11:43

Петербургский «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ обыграл на своем поле махачкалинский «Анжи». Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 5:0. Петербургский "Зенит" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги одержал крупную победу над махачкалинским "Анжи".

«Зенит» на своем поле забил пять безответных мячей «Анжи»

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