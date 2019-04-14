Футбол

«Зенит» на своем поле забил пять безответных мячей «Анжи»Neva.Today вчера в 11:43

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Петербургский «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ обыграл на своем поле махачкалинский «Анжи». Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 5:0. Петербургский "Зенит" в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги одержал крупную победу над махачкалинским "Анжи".
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