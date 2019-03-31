«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today 09:41

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»

Политика Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

Политика В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента Явка на выборах президента на 11:00 (совпадает с мск) составляет 16,08 процента, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.

Политика Порошенко считает, что президентские выборы на Украине прошли успешно Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прошла тест на свободное волеизъявление граждан.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.

Футбол «Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России Футболисты «Краснодара» на своем поле переиграли махачкалинский «Анжи» в матче двадцать первого тура чемпионата России.

Автоспорт Феттель: очень неожиданно потерял машину. Разочаровывающий день Возможно, сыграл и тот факт, что впереди был Хэмилтон, я не знаю. Я очень неожиданно потерял машину, и меня развернуло.

Политика Косачев не исключил непризнания Россией итогов выборов на Украине Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил непризнания Россией итогов президентских выборов на Украине.

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Хоккей Александр Георгиев повторил достижение Хенрика Лундквиста Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 29 бросков и записал на свой счёт второй шат-аут в нынешнем сезоне.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Происшествия Жильцы 500 московских квартир остались без света Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Политика Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.

Шоу-бизнес Певица Натали празднует свое 45-летие Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Вера Брежнева прилетела в США поздравить дочь с 18-летием Известная исполнительница Вера Брежнева сделала приятный подарок своей дочери в день рождения - прилетела в США, чтобы лично поздравить ее 18-летием.

Футбол Шестикратный чемпион мира по бенди Черных покинул «Енисей» Шестикратный чемпион мира, вратарь сборной России по бенди Роман Черных покинул красноярский "Енисей", сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России.

Политика Порошенко сравнил себя с Путиным, а Зеленского — с Петросяном Президенту Украины придется разговаривать с российским лидером, и этим лидером является «не Максим Галкин или Евгений Петросян, а, чтоб вы на всякий случай знали, Владимир Путин», написал на своей странице в Twitter действующий президент Украины Петр Порошенко.