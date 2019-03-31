Футбол

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today 09:41

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.
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