«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today 09:41

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»

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