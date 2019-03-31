Футбол
«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today вчера в 09:41
|33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
|40′
Сердар Азмун
|48′
|66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
|74′
|74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
|75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
|77′
Ярослав Ракицкий
|81′
|84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
|87′
Сердар Азмун
|88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|89′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
20
Мак
27
Оздоев
25
Барриос
16
Нобоа
7
Азмун
2 ×
29
Заболотный
91
Фролов
12
Малых
58
Ойеволе
60
Козлов
6
Бегич
13
Терехов
9
Козлов
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
88
Галаджан
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.
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«Зенит» — «Оренбург» — 3:1. Дубль Азмуна и первый гол Ракицкого. Видеообзор матча
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Эффектный гол Ракицкого со штрафного — в видеообзоре матча «Зенит» — «Оренбург»
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