«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»Neva.Today вчера в 09:41

В матче 21-го тура российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Оренбургом". Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет в матче на 34-й минуте открыли гости, благодаря голу Алексея Сутормина после фланговой передачи Сергея Терехова.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом»

Спорт день за днем

Происшествия Задержан ректор Рязанского госуниверситета Ректор Рязанского государственного университета Андрей Минаев задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Экономика Минфин начал мониторить долговую нагрузку крупнейших компаний России Минфин начал мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших российских компаний, сообщил заместитель главы ведомства Владимир Колычев.

Шоу-бизнес Анна Седокова опубликовала фото с усами На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Интернет Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.

Экономика Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).

Происшествия В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.

Космос Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Финансы Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.

Технологии В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.

Политика В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Здоровье Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

Авто В России стартовали продажи нового Nissan Qashqai Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Экономика На соки с сахаром могут поднять НДС Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.

Политика Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.

Политика Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.