«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»РБК 11:29

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом" завершился вничью – 1:1. Встреча прошла на "Ахмат Арене" в Грозном. Судил игру московский арбитр Алексей Матюнин.

«Зенит» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ахматом»

Политика Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.

Здоровье Дефицит воды в организме может привести к образованию тромбов Многие уверены, что большое потребление воды приводит к отекам и прибавке в весе.

Политика В Раде назвали 28 мая «комфортной» датой для инаугурации Зеленского Главы фракций и депутатских групп Верховной рады считают, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться 28 мая, сообщил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь.

Происшествия Появилось видео ДТП с гибелью комиков Stand Up Сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Происшествия На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль "Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.

Происшествия В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь Незадолго до майских праздников Максим Галкин рассказывал, что у них с Аллой Пугачёвой запланирован отдых на выходных на море и даже делился роликом, снятым на побережье.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Происшествия В аэропорту Махачкалы задержали участника ИГ В аэропорту Махачкалы задержали жителя Дагестана Бийсолтана Джамалова, который более двух лет воевал в Сирии на стороне боевиков.

Хоккей Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.

Энергетика Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.

Хоккей Чехия — Швеция 1:0 (1-й период) Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Политика В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза летчика Александра Медведева.

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Общество Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.

Происшествия Журналист попал в реанимацию после нападения в центре Черкасс В центре украинского города Черкассы в субботу утром неизвестный мужчина напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Политика Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка.