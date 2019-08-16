Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев входит в сферу интересов «Зенита», сообщает Omroep Gelderland. По данным источника, питерцы могут заплатить за игрока 3 млн евро. 24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.

«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евро

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