Футбол
«Зенит» может заплатить за Караваева 3 млн евроBookmaker-ratings.ru вчера в 18:07
Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев входит в сферу интересов «Зенита», сообщает Omroep Gelderland. По данным источника, питерцы могут заплатить за игрока 3 млн евро. 24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА.
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«Никогда не говори никогда». Караваев не исключил возможность перехода в «Зенит»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
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