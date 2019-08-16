По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро. Караваев нужен сборной даже больше, чем Чалов и Сулейманов. Игрок "Витесса" созрел Караваев - воспитанник ЦСКА.

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

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