Футбол

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за КараваеваSport.ru вчера в 18:29

По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро. Караваев нужен сборной даже больше, чем Чалов и Сулейманов. Игрок "Витесса" созрел Караваев - воспитанник ЦСКА.
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«Зенит» готов заплатить за Караваева свыше 3 млн евро

Sport24.ru02:40

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

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Источник: в Голландии утверждают, что Караваев может перейти в «Зенит»

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Караваев — о возможном переходе в «Зенит»: никогда не говори никогда

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
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