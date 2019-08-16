Футбол
«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за КараваеваSport.ru вчера в 18:29
По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро. Караваев нужен сборной даже больше, чем Чалов и Сулейманов. Игрок "Витесса" созрел Караваев - воспитанник ЦСКА.
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Хоккей
Тарасенко рассказал о сорвавшемся переходе Панарина в «Сент-Луис»
Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился мнением о возможном переезде Антона Бурдасова в НХЛ и рассказал о том, что Артемий Панарин мог стать его одноклубником.
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Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
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Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
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Обновлено в 02:45
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Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией
Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие ведомства оказывать максимальное содействие проектам строительства АЭС для их скорейшей реализации.
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Военные США сообщили о взрыве европейской ракеты в космосе
Обновлено в 02:03
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Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
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Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Наука
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
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Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
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Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
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В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
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В Челябинской области сохранятся надбавки к зарплатам врачей
Живому общению с южноуральцами глава Челябинской области Алексей Текслер придает огромное значение: открытость - один из трендов его команды.
Обновлено в 01:29
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Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
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Человек-паук разместил флаг с призывом о мире на небоскребе в Гонконге
Знаменитый французский скалолаз Ален Робер, получивший в народе прозвище Человек-паук, разместил на одном из небоскребов Гонконга флаг.
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Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30