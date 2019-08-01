Как утверждает издание Omroep Gelderland, защитник "Витесса" Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в России. По данным источника, "Зенит" может заплатить за 24-летнего защитника до 3 млн евро.

«Зенит» может заплатить до 3 млн евро за Караваева

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

Происшествия После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.

Армия и оружие БТР защищает американский УДК от иранских лодок LAV-25 на борту USS Boxer, август 2019 года Гость на палубе 11-й Морской экспедиционный корпус (MEU) решил разместить приданную ему бронемашину LAV-25 на палубе УДК в преддверии прохождения корабля через узкий Ормузский пролив.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.

Космос «Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».

Теннис Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.

Армия и оружие «В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.

Здоровье Режим ЧС из-за африканской чумы ввели в Хабаровском крае Из-за угрозы занесения африканской чумы свиней в Хабаровском крае ввели режим ЧС.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Общество Умер профессор, географ Юрий Симонов В 96 лет умер профессор МГУ, доктор географических наук, создатель школы геоморфологии Юрий Симонов.

Гаджеты В Интернете появились характеристики iPhone 11 Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.

Происшествия Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.

Авто В России предложили ужесточить правила техосмотра В России могут ввести обязательную процедуру проверки работоспособности системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.