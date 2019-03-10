Футбол

«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной» в РоссииPiter.tv 07:07

Предположительно, матч мог бы "встать" в графике "Барселоны" между участием в туре по Японии (23-27 июля) и играми кубка Жоана Гампера (4 августа).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев: скорее всего, «Зенит» проведёт матч с «Барселоной» в 2020 году

Чемпионат09:43

СМИ: «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной» в августе

Спорт-Экспресс05:00

«Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о товарищеском матче в России

Советский спорт05:56

Александр Медведев: товарищеский матч между «Зенитом» и «Барселоной» вероятен в 2020 году

ТАСС08:35

«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о товарищеском матче в России 1 августа

Sport24.ru04:56

СМИ: «Зенит» может сыграть с «Барселоной» в товарищеском матче

Матч ТВ04:39

«Зенит» и «Барселона» могут провести матч в России

Sport.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС

Из-за взрывов, которые произошли сегодня на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, в городе объявлен режим ЧС.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Стоцкая рассказала, есть ли у нее общие дети с Киркоровым

Из-за сильного сходства сына звезды 2000-х Анастасии Стоцкой с сыном короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова ходят слухи о том, что Анастасия может быть матерью Мартина.
Обновлено в 12:31
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети

Обновлено в 09:12
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов

Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17

Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено вчера в 14:58
Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Общество

Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек

Обновлено в 12:30
Происшествия

Задержана мать младенцев, которая оставила их в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:31
Общество

Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Футбол

Себастьян Дриусси стал лучшим футболистом «Зенита» в мае

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» объявила результаты общественного голосования за звание «Лучший игрок месяца».
Обновлено в 12:02
Общество

Прокуратура проверит видео с заключенными, пирующими в колонии под Орлом

Обновлено в 12:40
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

ВМС США подтвердили просьбу скрыть от Трампа эсминец McCain

Военно-морские силы США подтвердили, что получили просьбу скрыть от президента Дональда Трампа корабль John S. McCain во время визита политика в Японию.
Обновлено в 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное