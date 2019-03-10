Футбол

«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной» в РоссииPiter.tv 07:07

Предположительно, матч мог бы "встать" в графике "Барселоны" между участием в туре по Японии (23-27 июля) и играми кубка Жоана Гампера (4 августа).
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СМИ: «Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной» в августе

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ТАСС08:35

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Советский спорт05:56

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Sport24.ru04:56

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Матч ТВ04:39

«Зенит» и «Барселона» могут провести матч в России

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