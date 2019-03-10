Футбол
«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной» в РоссииPiter.tv 07:07
Предположительно, матч мог бы "встать" в графике "Барселоны" между участием в туре по Японии (23-27 июля) и играми кубка Жоана Гампера (4 августа).
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Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
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Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
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Происшествия
Пожар на месте столкновения поезда и грузовика в Адыгее потушен
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Обновлено вчера в 06:06
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В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
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Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
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У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»
В программе «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым старшая дочь Надежда рассказала историю взаимоотношений артиста с Ириной Ротовой.
Обновлено в 14:00
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Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
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Обновлено в 03:15
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
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Для российской команды, выступающей под руководством нового главного тренера — финского специалиста Туомаса Саммелвуо — победа стала первой на турнире.
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Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
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Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
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Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 июня
Новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта вступили в силу с 1 июня в России.
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Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы
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Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
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