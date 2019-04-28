Футбол
«Зенит» может стать чемпионом 4 маяСпорт-Экспресс 11:27
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).
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