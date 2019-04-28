Футбол

«Зенит» может стать чемпионом 4 маяСпорт-Экспресс 11:27

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как победил на своем поле "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев (57 очков после 26 туров) сохраняют только отстающий на восемь очков "Локомотив" (49 после 26) и кто-то из пары "Краснодар" (43 после 25) – ЦСКА (44 после 25), матч которых начнется сегодня в 19.00 (время московское).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:35, Ашберн
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