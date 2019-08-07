Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим. Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн.

с чего всё началось

Ранее «Зенит» пытался убедить Заболотного перейти в «Сочи» на правах аренды. Однако тот отказывался от перехода из-за понижения зарплаты. Его контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

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