Рассматриваются два сценария: аренда в «Сочи» или разрыв контракта между клубом и нападающим. Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн.

с чего всё началось

Как сообщает «Чемпионат», питерский клуб «Зенит» может разорвать контракт с нападающим Антоном Заболотным. Однако руководство предлагает футболисту еще один вариант. Так как в «Зените» не рассчитывают на форварда, ему было предложено перейти в «Сочи» на правах аренды.

«Зенит» может расторгнуть контракт с Заболотным

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