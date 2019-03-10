«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»МР7.ру 08:16

Ранее команды ни разу не встречались друг с другом. Петербургский «Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о проведении 1 августа товарищеского матча. Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»

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