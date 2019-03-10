Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч с «Барселоной»МР7.ру 08:16
Ранее команды ни разу не встречались друг с другом. Петербургский «Зенит» и «Барселона» ведут переговоры о проведении 1 августа товарищеского матча. Об этом сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.
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Происшествия
В центре Москвы произошла стычка между активистами движения «Лев против» и молодыми людьми, отдыхавшими в «Яме»
Обновлено в 09:02
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Взрывы прогремели на оборонном заводе в Дзержинске
Взрывы были слышны не только в Дзержинске, но и в соседних городах: Володарске и даже Нижнем Новгороде.В настоящее время в городе на место выехали все службы быстрого реагирования.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд арестовал следователей СК и адвоката по делу о взятке
По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор с адвокатом, чтобы получить взятку от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов, полученный 1 млн руб. фигуранты распределили между собой.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Анна Седокова провела День защиты детей в онкоцентре
Популярная певица Анна Седокова выложила в Сети несколько снимков, сделанных в онкоцентре имени Н.Н. Блохина.
Обновлено в 09:59
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Спорт
Хореограф Медведевой повторил новую показательную программу фигуристки
Миша Ге, хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, повторил новое показательное выступление фигуристки.
Обновлено в 05:23
Футбол
Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью Рейеса
Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего хавбека сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 09:18
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Футбол
Щенников в третий раз стал отцом
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в третий раз стал отцом. Об этом сообщается в официальном Instagram армейцев.
Обновлено в 08:50
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США
Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол
«Антигуанский полоз» стал победителем чемпионата мира по «Футболу для дружбы»
Обновлено в 06:03
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено 30 мая в 03:43
Общество
СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей
За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек
В результате погибли по меньшей мере 12 человек, ещё четверо госпитализированы.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Пациентов ДРКБ поздравили с праздником спустившиеся с крыши супергерои
Тяжелобольных пациентов ДРКБ поздравили с Днем защиты детей спустившиеся с крыши супергерои, сообщает пресс-служба больницы.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 15 раз
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР свыше 100 боеприпасов.
Обновлено в 05:55
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
Обновлено в 04:13
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43