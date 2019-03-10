«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»News.ru 05:41

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной». Как сообщает Mundo Deportivo, руководство «Барсы» рассматривает возможность проведения встречи в России. Если стороны договорятся, матч должен состояться 1 августа.

«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»

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