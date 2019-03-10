Футбол

«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в РоссииГазета.Ru 04:45

Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт". По информации Mundo Deportivo, сине-бело-голубые уже сделали предложение каталонскому клубу о встрече 1 августа.
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