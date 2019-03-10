«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в РоссииГазета.Ru 04:45

Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт". По информации Mundo Deportivo, сине-бело-голубые уже сделали предложение каталонскому клубу о встрече 1 августа.

«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России

Армия и оружие Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Культура Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта «В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции – 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.

Политика Пушков: Зеленский начал получать угрозы Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В Сети появились кадры испытаний новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М, который взлетает с широко расправленными крыльями, а при наборе скорости они переходят в «стреловидную» форму.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Экономика Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды Российское отделение итальянского банка Intesa вслед за крупнейшими мировыми автоконцернами пожаловалось Верховному суду РФ и СКР на работу судов в Краснодаре.

Происшествия Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Общество Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Власти Москвы отреагировали на жалобы о произволе силовиков на хип-хоп фестивале в Лужниках «Говорит Москва» обратилась в мэрию Москвы с просьбой оценить действия сотрудников силовых ведомств и жалобы участников фестиваля на неправомерные действия.

Общество Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Кино Фильм «Борат» разрушил брак Памелы Андерсон Режиссер комедийного фильма 2006 года, сыгравший главную роль в своей картине, рассказал The Daily Beast, что после премьеры "Бората" ему написала Памела Андерсон.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия В Каменске-Уральском двое детей отравились растворителем В Каменске-Уральском двое детей в детском саду № 9 отравились растворителем.

Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.

Политика Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.

Общество Российским детям раздали автоматы и бронежилеты В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.