Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в РоссииГазета.Ru 04:45
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт". По информации Mundo Deportivo, сине-бело-голубые уже сделали предложение каталонскому клубу о встрече 1 августа.
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Армия и оружие
Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:31
Культура
Музеи страны получат 24 тысячи произведений искусства от Минкульта
«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции – 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
Обновлено в 08:43
Политика
Пушков: Зеленский начал получать угрозы
Украинские политики начали выдвигать угрозы президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появились кадры испытаний новейшего российского бомбардировщика Ту-22М3М, который взлетает с широко расправленными крыльями, а при наборе скорости они переходят в «стреловидную» форму.
Обновлено в 04:29
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Экономика
Банк Intesa пожаловался силовикам на краснодарские суды
Российское отделение итальянского банка Intesa вслед за крупнейшими мировыми автоконцернами пожаловалось Верховному суду РФ и СКР на работу судов в Краснодаре.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Власти Москвы отреагировали на жалобы о произволе силовиков на хип-хоп фестивале в Лужниках
«Говорит Москва» обратилась в мэрию Москвы с просьбой оценить действия сотрудников силовых ведомств и жалобы участников фестиваля на неправомерные действия.
Обновлено в 08:43
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Кино
Фильм «Борат» разрушил брак Памелы Андерсон
Режиссер комедийного фильма 2006 года, сыгравший главную роль в своей картине, рассказал The Daily Beast, что после премьеры "Бората" ему написала Памела Андерсон.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Роберт Паттинсон официально назван новым Бэтменом
Обновлено в 06:30
Общество
В Сочи арестовали старообрядческий храм
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Каменске-Уральском двое детей отравились растворителем
В Каменске-Уральском двое детей в детском саду № 9 отравились растворителем.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Путешествия
Испанский курорт составит «черный список» туристов
Обновлено в 07:43
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43