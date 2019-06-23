Футбол

«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евроSports.ru 05:20

Питерцы требует восемь миллионов евро за аргентинца. На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.
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«Зенит» готов отдать Ригони за 9 млн долларов

78.ru04:32

В Аргентине сообщили о готовности «Зенита» продать Ригони за 9 млн евро

Sport24.ru03:49

Аргентинский журналист: «Зенит» готов продать Ригони за 9 млн евро

Фонтанка.Ру04:57

«Зенит» может вернуть Ригони в Аргентину

Советский спорт04:41

Источник: «Зенит» готов продать Ригони в «Ривер Плейт» за $ 9 млн

Чемпионат04:15

СМИ: Эмилиано Ригони может покинуть петербургский «Зенит»

Петербургский дневник04:14

СМИ: «Зенит» требует 9 миллионов долларов у «Ривер Плейта» за Ригони

Спорт-Экспресс03:07
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Политика

Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве

Обновлено в 05:27
Футбол

Спортивный директор «Сочи»: До старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет

Дебютант РПЛ «Сочи» до сих пор не определился с задачами на сезон и составом команды.
Обновлено в 08:58
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Миронов призвал ввести санкции против Грузии

По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 08:14
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Квартирные воры до смерти забили хозяина на проспекте Мечникова

Завладев деньгами, воры сбежали. Избитый хозяин квартиры вскоре скончался от полученных травм.
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Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала женщинам ценный совет

Обновлено в 09:25
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика

Президент Грузии выступила в поддержку российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой

Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Общество

Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков

По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Политика

Кто стоит за протестами в Тбилиси и какая страна следующая?

Вину за июньские протесты в Тбилиси 2019 года нынешний президент Саломе Зурабишвили возложила на Россию.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

Обновлено в 08:07
Общество

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Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 04:40
Политика

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено вчера в 14:50
Наука

Гренландия всего за день лишилась 2 млрд т льда

Обновлено в 07:22
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.
Обновлено в 06:22
Культура

Костнер раскрыл «тайну» постера к «Телохранителю» с Уитни Хьюстон

Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Боевики создали отряд беспилотников для провокаций против ВКС РФ в Сирии

Боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 создали на северной окраине города Маарет ан-Нумар в провинции Идлиб базу для отряда специалистов по обслуживанию беспилотников, применяющихся для провокаций против ВКС РФ.
Обновлено в 09:09
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 03:48
Футбол

Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Игры

Коллекционное издание Cyberpunk 2077 разошлось за считанные минуты

На днях студия начала принимать заказы на коллекционное издание, и этот процесс занял считанные минуты.
Обновлено в 07:02
Недвижимость

Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Общество

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области вечером 23 и 24 июня ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, усиление ветра до 25 м/с.
Обновлено в 09:22
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Общество

Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
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Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Зенит» и сборной Аргентины.
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