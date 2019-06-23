Футбол
«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евроSports.ru 05:20
Питерцы требует восемь миллионов евро за аргентинца. На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.
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Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может покинуть петербургский клуб и вернуться в Аргентину, сообщает журналист Circulo Central Мати Мендия на странице в «Твиттере».Чемпионат04:15
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