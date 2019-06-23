«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евроSports.ru 05:20

с чего всё началось

Питерцы требует восемь миллионов евро за аргентинца. На футболиста претендует «Ривер Плейт». В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 миллиона евро.

«Зенит» может продать Ригони за 9 млн евро

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