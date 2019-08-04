Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатовГазета.Ru 17:00

Петербургский "Зенит" может продать своего новичка - нападающего Малкома - уже в зимнее трансферное окно, сообщает РИА "Новости". По информации источника, руководство "Зенита" может пойти на такой шаг из-за своих болельщиков, которые не приняли бывшего игрока каталонской "Барселоны".
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