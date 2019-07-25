Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»МР7.ру 05:40
Петербургский «Зенит» может приобрести 21-летнего защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщает Tuttosport. Турецкий футболист задумался о смене клуба после того, как «Старая синьора» приобрела защитника Маттейса де Лигта.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:47, Вашингтон
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