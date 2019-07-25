Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»МР7.ру 05:40
Петербургский «Зенит» может приобрести 21-летнего защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, сообщает Tuttosport. Турецкий футболист задумался о смене клуба после того, как «Старая синьора» приобрела защитника Маттейса де Лигта.
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Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.
Обновлено в 09:06
Спорт
Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем
Обновлено в 07:26
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок
Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
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Бузова заявила о своем последнем концерте
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пригласила поклонников на свой последний концерт. Об этом она сообщила в своем Инстаграме.
Обновлено в 07:10
Финансы
Курс евро впервые с марта 2018 года опустился ниже 70 рублей
Ранее днем евро опускался до 69,95 рубля – минимума с марта прошлого года.
Обновлено в 08:49
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Жара в Бельгии побила новый рекорд
"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Футбол
Кирилл Комбаров: Выход в Лигу Европы — для Тулы это историческое событие
Накануне первого матча тульского "Арсенала" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, главный тренер Игорь Черевченко и капитан команды Кирилл Комбаров встретились с журналистами.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес получила «царский» подарок на 50-летие
Две с половиной сотни гостей, собравшихся вчера, чтобы отпраздновать юбилей Дженнифер Лопес, не скоро забудут ее 50-ый день рождения.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова села на шпагат в футбольных воротах
Отечественная балерина Анастасия Волочкова устроила свой фирменный шпагат прямо в футбольных воротах.
Обновлено в 03:03
Кино
В Сети появился трейлер российского «Чернобыля»
Обновлено вчера в 21:20
Шоу-бизнес
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
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Трап повредил самолет в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 07:00
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Авто
Новую Skoda Octavia засняли на дороге
Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Общество
Заключенные смогут менять «прописку» в тюрьме
Инициатива подразумевает, что осужденный сможет поменять место отбывания наказания на тот регион, где проживают его родственники и близкие люди.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Украинские военные испытали новую ракету для РСЗО «Ольха»
Украинский проект реактивной системы залпового огня "Ольха" с корректируемым боеприпасом создан на основе советской РСЗО 9К58 "Смерч".
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Краснодарском крае при конвоировании сбежал особо опасный преступник
В городе Армавир Краснодарского края во время конвоирования совершил побег особо опасный преступник, сообщает 25 июля пресс-служба регионального УФСИН.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
Вторая ракета малой дальности на испытаниях в КНДР оказалась нового типа и преодолела расстояние в 690 километров.
Обновлено в 01:47